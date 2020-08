Ivana Nadal sobre su nueva cirugía: "Me voy a achicar y reacomodar mis ..."

A días de la fuerte polémica que generó con su posteo anti-vacunas en medio de la pandemia, Ivana Nadal volvió a comunicarse con sus seguidores de Instagram para contar detalles de la cirugía estética a la que se someterá pronto.Muy atravesada por su flamante rol de divulgadora espiritual, la influencer manifestó en sus historias la felicidad que le provoca la luz del sol. Luego, sorprendió al contar sobre su inminente paso por el quirófano."Se está acercando el día de mi operación así que estoy muy contenta", explicó Ivana mirando a cámara con una sonrisa. Y junto al video, la joven escribió: "Me voy a achicar y reacomodar mis te. . . s, después de casi 12 años de la última operación".

Días atrás, Nadal contó por qué tenía decidido volver a operarse los pechos. "Cuando tenía 18 años me operé las lolas. Era muy chiquita de edad y de contextura, no tenía nada de masa muscular. El cirujano de ese momento me pone los implantes detrás del músculo sin explicarme que era más doloroso y que no era la mejor decisión, esa lola se me salía de lugar internamente. Me acostaba y se iba para el costado. Me paraba, y se caía", reconoció.Por último, Ivana reconoció: "Fue una experiencia muy traumática (?) Cada uno es dueño de su cuerpo y de su vida. Y entre los cambios físicos y las malas decisiones de mi cirujano de aquel entonces creo que es el momento de hacerlo".