La novia de Fantino reveló su sufrimiento con el Covid-19: "Me la hizo parir"

Luego de que Alejandro Fantino se contagiara de coronavirus, la salud de Coni Mosqueira (27), su pareja, también se vio afectada por la enfermedad pandémica.En una publicación, la modelo reveló detalles de sus padecimientos como consecuencia del Covid-19."Pensaba que no me lo iba a agarrar, o que si me lo agarraba iba a ser asintomática, o que la iba a pasar como una gripe normal. Pero no. Ya puedo contarles que fue la semana más dura que me tocó vivir", expresó.Y continuó: "No tengo ninguna complicación preexistente, me alimento sano, hago deporte, soy joven, tengo 27 años, no fumo, no bebo, y así y todo, este bicho me la hizo parir como nunca. Tuve dolor de cabeza y dolores corporales como nunca tuve antes. Dolores en músculos que ni siquiera sabía que existían. Me dolían las cervicales, la espalda, la nuca, el ciático, la cintura, las costillas , las piernas, los ojos. Tanto que no soportaba ni la pantalla del celular, ni la tele ni la misma luz del velador. No tuve fiebre en ningún momento, pero si mucho miedo, mucha incertidumbre, uno piensa que no es nada, pero cuando lees el "detectable". . . me asusté muchísimo".Mosqueira indicó que "el saber que tenés adentro tuyo el virus que tiene atemorizado a todo el mundo y que mató a tanta gente, y la incertidumbre de no saber cómo miércoles puede reaccionar en tu cuerpo".Añadió que arrancó "sin síntomas, pensando que iba a ser asintomática. Pero en el día tres arrancaron los dolores y cada vez más fuertes. Y mucho cansancio, agotamiento extremo. Todavía sigo teniendo dolores leves, pero ya en plena curación y sintiéndome cada día mejor. Cuídense. No es joda y si les pasa a descansar, dormir y pensar en cosas lindas y luminosas hasta que se vaya. usen tapabocas, lávense la manos, mantengan la distancia social", aconsejó.