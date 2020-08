Karina Jelinek anunció que viajará a Ibiza para disfrutar del verano europeo

A pocos días de ser eliminada del "Cantando 2020", Karina Jelinek ya tiene planes para irse del país. En medio de la cuarentena obligatoria, la modelo anunció que viajará a Ibiza y disfrutará allí del verano europeo.



"Me sorprendió el resultado, pero bueno. Estoy re bien. Le agradezco a la gente que me votó, realmente", sostuvo la mediática en diálogo con la movilera de "Los Ángeles de la Mañana".



Luego le preguntaron por la posibilidad de estar en el repechaje para volver a la pista. Al respecto, Karina contestó: "No, porque voy a estar en Ibiza".



"Mis amigos me están esperando, es una invitación de mi cumpleaños", agregó Jelinek cuando indagaron si ya tenía los pasajes aéreos. Aún así aclaró sobre su participación en el reality de canto: "Me encantó estar acá. Lo disfruté, obvio".



Consultada por su situación familiar, la artista comentó: "Mi familia está muy bien. Lo importante es que estoy hablando con mi papá y mi mamá y mi hermana Violeta. La reconciliación no tiene nada que ver con Cantando, a ellos no les interesa que esté en el programa".

Fuente: Diario Show