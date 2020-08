Nicole reveló cómo reaccionaron sus hijas cuando les contó que tenía Covid 19

"Estaba sola con tres chiquitas y debía saber cómo manejarme. Fueron momentos de mucha angustia. Traté de calmarme, lo asimilé, junté fuerzas y bajé para reunirlas. Las senté a las tres lejos de mí y hablé con ellas. Ni bien les dije, 'chicas, llegaron los resultados', se me adelantaron: '¡Tenés coronavirus!'", contó Nicole en diálogo con la revistasobre cómo les contó a sus hijas que su test había dado positivo.Además, les aclaró que lo más probable era que alguna de ellas también se hubiera contagiado y que para saberlo deberían hisoparlas. Para colmo, Indiana ya presentaba síntomas y suponía que su test daría positivo. "Tenía ardor en sus ojos, un leve picor de garganta y un cansancio inusitado", detalló la panelista.En la misma línea, reveló cómo reaccionaron sus hijas ante la posibilidad de que, tal vez, ellas dieran negativo. Le remarcaron que querían acompañarla y que no la dejarían sola por nada del mundo. "Me dijeron 'Mamá, por favor, si somos negativas, queremos quedarnos con vos hasta que te cures".¿Qué hicieron durante los días de aislamiento? "Buscamos actividades que nos hicieran reír. Nos dedicamos a ver películas con pochoclo, a jugar al tutti-frutti, a Preguntados, las saqué al sol, al menos una hora diaria, porque la vitamina D ayuda mucho en tratamientos de COVID-19 y preparamos limonadas con jengibre, que es muy buena para al sistema inmunológico", cerró Nicole, haciendo hincapié también en que estuvo con barbijo en todas las áreas comunes de la casa mientras esperaba los resultados del test de sus hijas.