Con fotos en bikini mostró su cambio físico y dejó una profunda reflexión

Ivana Nadal compartió una serie de imágenes que la muestran sexy en la playa, pero el texto que las acompañó estuvo cargado de fuertes declaraciones, debido a que relató cuánto sufrió en su vida por no apreciarse a sí misma, e invitó a sus millones de seguidores a que "abracen la fe"."2009 - 2020. 18 años - 29 años. 52 kilos - 65 kilos", escribió al comienzo de la nueva publicación.Y continuó: "Pasé por muchos cambios mentales, corporales, y espirituales. Sufrí, me maltraté, lloré, me reinventé, volví a caer, me volví a maltratar, me juzgué, me culpé, lloré, sufrí, me levanté y seguí. Pero en todo ese proceso, jamás sané. No me propuse perdonarme nunca, valorarme nunca, decirme que me quería nunca, abrazarme nunca"."Muchas veces creí sentirme sola e incomprendida, preocupada y sin un respaldo de amor que me diera la seguridad que necesitaba para dejar de compararme y maltratarme. Pero de a poco, mi vida se volvió más clara. Comencé a valorarme y a cuidarme, a quererme y confiar en mí, a pedirme perdón y aceptarme, a abrazarme sin vergüenza, a expresarme y exteriorizar todos esos dolores guardados, todos esos miedos impuestos. Y sané", manifestó.Enseguida dio cuenta de que "sigo trabajándolo día a día. Porque es por mí y para mí. Para construir mi mejor versión, para ser un ser de luz y dejar de verme con ojos hostiles. Segundo a segundo, vivo en el presente, conectando con el aire que respiro y comunicándole a mi mente que puede relajarse, que yo tengo el control, que mi alma está despierta. Que ya no hay nada que temer. Todo va a estar bien"."Es tu decisión cómo transitas tu vida. Es tu elección dejar de sufrir y vivir. Animate. Alejate del miedo y conecta con la fe. Alejate de la muerte y conecta con la vida. Vos podes. Te amo", concluyó.