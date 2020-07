¿Con la tanga rota?: Polémica por una foto de Cinthia Fernández en ropa interior

El gusto de Cinthia Fernández por mostrar su cuerpo nunca ha ido en desmedro de sus cualidades como madre o profesional del medio; y sin embargo para muchos, esto es motivo suficiente para destilar odio y burla.Sucedió con una foto que subió la mediática en las redes sociales, en la que se la veía promocionando un aro de iluminación en ropa interior. "Esa bombacha no está rota?", le preguntó una seguidora a raíz de la ilusión óptica que se producía por un mal ángulo de la cámara. Otro siguió: "Hacé canje de ropa interior también! La tenés rota", y así una seguidilla de comentarios que, además de falsos, desmerecían el motivo del posteo.Las críticas continuaron también por la decisión de mostrar su cuerpo, muchas de ellas de mujeres: "Hay necesidad de salir siempre semi desnuda. . . eres hermosa pero creo que no es necesario salir así para vender todo. . . con respeto es una opinión nada más", "Hace frío, en vez de desnudarte abrigate. Total el mensaje de la buena luz llega igual sin ropa o con ropa", "Publicidad de cortinas de aro de cocina todo y ella en tanga jajaj. No podés salir vestida??? No te sentís segura que siempre tenés que mostrar la cola".La modelo terminó por cansarse y, aunque al principio contestó con humor al malentendido, la seguidilla de cuestionamientos y agresiones terminó con una tajante respuesta de ella: "Idiota, tiene volados".