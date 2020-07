Catherine Fulop cautivó a sus seguidores con un saludo desde la cama y más

Catherine Fulop volvió a acaparar la atención de sus seguidores con un saludo desde la cama."Dulces sueños mis amores. Que tus sueños sean tan hermosos como tus pensamientos y tu corazón. Se les quiere", escribió la actriz venezolana junto a una fotografía en la que se la observa boca abajo, en ropa interior.Mientras tanto, el martes, junto a una foto post entrenamiento, manifestó: "Échale ganas!!!! Así como te lo digo y me lo digo a mi también, tienes que hacerlo ahora, a veces el después se convierte en nunca y si no cambias lo que haces todo se repite. Somos lo que elegimos ser, todos los días tomamos decisiones y no basta con desearlo, eso no cambia nada pero una decisión lo puede cambiar todo! Vamos que se puede mi gente".Días pasados, respondió a las consultas de sus seguidoras respecto de cómo mantiene la silueta. En ese sentido, expresó: "Todo lo que hagamos de manera repetida es lo que va a provocar efectos. Por eso cuando me preguntan cómo me cuido, siempre respondo que no se trata de una sola cosa. No hay mucho secreto. Enfócate en tus hábitos, tu entrenamiento, tu alimentación, tu descanso y consulta con tu médico para que pueda orientarte y sumar algún suplemento si es que lo necesitas o crees que pueda potenciar tu entrenamiento"."Nada de manera individual funciona pero todo de manera repetida dará su resultado. Esa es mi experiencia a lo largo de los años. La palabra mágica: Constancia y paciencia", aconsejó Fulop.