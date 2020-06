George Clooney: "El racismo es la pandemia de Estados Unidos"

"El racismo es la pandemia de Estados Unidos", escribió George Clooney en un ensayo sobre el racismo sistémico en el país después de un fin de semana de protestas a raíz del asesinato en Minneapolis de George Floyd, un afroamericano de 46 años que fue asfixiado por un policía blanco que lo mantuvo inmovilizado durante ocho minutos.



"Esta es nuestra pandemia. Nos infecta a todos, y en 400 años todavía tenemos que encontrar una vacuna. Parece que hemos dejado de buscar una", subrayó el actor en declaraciones recogidas por Ansa.



El intérprete, de 59 años, compartió sus pensamientos en un ensayo publicado por The Daily Beast, en el que reflexiona no solo sobre la situación actual, con algunas protestas por Floyd que se volvieron violentas, sino por hechos similares que se han registrado durante años en Estados Unidos.



"¿Es 1992. Acabamos de escuchar a un jurado decirnos que los policías blancos que vimos grabados cientos de veces golpeando a Rodney King no eran culpables de sus crímenes obvios?", se preguntó el protagonista del filme "La gran estafa".



"¿Es 2014 cuando Eric Garner fue ejecutado por vender cigarrillos, por un



policía blanco que lo estranguló mientras lo veíamos?", insistió antes de escribir: "Las palabras 'no puedo respirar' para siempre grabadas en nuestras mentes".



Según Clooney, el racismo sigue siendo un problema en los Estados Unidos, a lo que sumó la controversia generada la semana pasada por el presidente Donald Trump al tuitear que "cuando comienza el saqueo, comienzan los disparos".



"La ira y la frustración que vemos una vez más en nuestras calles es solo un recordatorio de lo poco que hemos crecido como país de nuestro pecado original que es la esclavitud", apuntó el ganador de dos Oscar.