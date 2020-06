Nati Jota revisó su pasado y afirmó: "Hoy no puedo sentirme más lejos"

Además de los divertidos videos que publica en las redes con los que hace estallar de risa a sus seguidores, y compartir su rutina de entrenamiento para sobrellevar la cuarentena de forma saludable, Nati Jota le dio lugar a la reflexión en el marco de su cumpleaños.Fiel usuaria al mundo 2.0, la influencer abrió su corazón y compartió sus sentimientos al comenzar sus 26 años: "Hubo un tiempo de mi vida en el que casi todo me chup . . . un huevo", se sinceró Nati a través de su cuenta personal de Twitter."Y hoy no puedo sentirme más lejos de esa Natalia y agradecer los golpes que me enseñaron a valorar", agregó, en medio de los mensajes cariñosos de otros famosos y sus fieles seguidores.