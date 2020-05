Posó en microbikini desde su cama para arrancar el día "con todo"

La panelista televisiva Lourdes Sánchez optó por compartir en su cuenta de Instagram una foto en microbikini y lució su físico."Buen día!! Que hermoso domingo para arrancar con todo! Yo desayunando en la cama, mientras leo muchos mensajes que me mandan preguntando por las proteínas que tomo", escribió en el epígrafe de su publicación.Ni bien la morocha publicó el contenido fotográfico sus fanáticos no tardaron en dejarle comentarios de todo tipo y además en darle "me gusta" a la foto. (Mitre)