Araceli González estuvo tres días en terapia intensiva: Qué complicó su salud

Hace pocas semanas, Araceli González contó que su marido, Fabián Mazzei había sido operado de un tumor en la boca. Afortunadamente la intervención salió bien y el tumor era beningno. Sin embargo, este lunes la actriz sorprendió con una revelación sobre su estado de salud: una bacteria en la sangre la dejó en terapia intensiva.



"Para mí la medicina es prevención, uno tiene que hacerse estudios todos los años para prevenir. Yo estuve mucho dentro de un hospital (en referencia a su mamá) y adquirí una bacteria que después se potenció con otra", contó en Agarrate Catalina, por La Once Diez.



"Todos los que han vivido tener bacterias en sangre, te dicen lo mismo, es muy angustiante. Estuve tres días en terapia intensiva", agregó la actriz, afortunadamente ya repuesta. "Según mi psicóloga, las adversidades son las que tu cuerpo puede soportar, pero yo lo que digo es 'basta', son rachas que también nos construyen, a veces nos ven muy up y no tienen idea por lo que estamos pasando", continuó la actriz.





"Si tengo que hablarte como si fueses mi psicóloga hace bastante tiempo que venimos pasando adversidades que estamos tratando de sobrellevar bien", completó Araceli.

Fuente: Paparazzi