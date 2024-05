Argentina envió a Brasil un avión Hércules con dos plantas potabilizadoras

“Plena colaboración”

A las 15.10 de este jueves el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea, cargado con dos plantas potabilizadoras de agua y el personal para operarlas, partió de la Base Aérea El Palomar a Brasil para colaborar en las trágicas inundaciones que atraviesa, sobre todo en el estado de Río Grande do Sul. Los fallecidos se elevaron a cien y a más de 1.500.000 los damnificados. La aeronave aterrizará en la Base Aérea Militar de Canoas. La partida se demoró 24 horas por las inclemencias climáticas y porque no había una pista adecuada maniobrar.El agregado militar argentino recibirá estos medios y serán puestos a disposición del Comando Conjunto Militar brasileño que opera en la zona de emergencia. Cabe destacar que el Comando Operacional del Estado Mayor Conjunto tiene a cargo todo el desarrollo de la mencionada Operación. El Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri saludo a cada uno de integrantes del Ejército Argentino y la Fuerza Aérea que embarcaron . Se trata de una Operación de Protección Civil de Asistencia Humanitaria denominada “Mano Amiga”.El hecho es una demostración palpable del descongelamiento de las relaciones que mantenían los presidentes Javier Milei e Ignacio Lula Da Silva. Las plantas potabilizadoras de agua son del Ejército Argentino Argentino y pertenecen a la agrupación de ingenieros 601 con asiento en Campo de Mayo. El equipo que las opera estará comandado por la teniente Lucia Muñoz y está integrado por seis suboficiales de la Compañía de Ingenieros de Agua.Las plantas son un desarrollo de la dirección general de investigación y desarrollo del ejército argentino . Tienen las siguientes características en general: 1800 Lt/h Microfiltrado y 600 Lt/h Osmosis Inversa En este caso se les agrega una envasadora que está en capacidad de empacar 600 litros de sachets de agua por hora.El lunes Cancillería emitió un comunicado que en el cual se precisaba que: “A raíz de las graves inundaciones acaecidas en el estado de Rio Grande do Sul, el Gobierno de la República Argentina, a través del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad y la Comisión de Cascos Blancos de esta Cancillería, ha ofrecido al Gobierno de la República Federativa del Brasil su plena colaboración”.Mondino le comunicó a su par brasileño la ministra interina de Relaciones Exteriores, Embajadora María Laura da Rocha, que el Gobierno de Milei ponía a disposición de Brasil una brigada compuesta por veinte efectivos y caninos de la Policía Federal Argentina, además de expertos en logística de la Comisión de Cascos Blancos, un avión para transporte de personas y de carga, pastillas potabilizadoras, tres helicópteros para traslado y evacuaciones y dos plantas potabilizadoras de agua, un equipo móvil con personal de sanidad, buzos tácticos de la Armada Argentina y unidades de ingenieros con embarcaciones. Por ahora, la administración de Da Silva aceptó y agradeció las plantas potabilizadoras, pero no se descarta que continúen las donaciones.