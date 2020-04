Intimidad en cuarentena: "La casa se vuelve asexuada", dijo Catherine Fulop

A Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, la cuarentena los sorprendió conviviendo con su hija Tiziana y el novio de ella. Mientras que Oriana está en Italia junto a su novio, Paulo Dybala y vivieron el mal momento de contraer el coronavirus.



La venezolana reconoció que la cuarentena obligatoria para desalentar la propagación del COVID-19, al principio le pareció una buena idea para estar relajada y disfrutar del hogar, pero con el paso de los días, ese escenario ideal, también se está convirtiendo en rutina.



En un Live con Sebastián "Pampito" Perelló Aciar, la conductora de Tardes Bellas (de lunes a viernes a las 13 horas por el Instagram) se despachó: "Al principio era como 'qué bueno, ya no tengo que ir a trabajar, me quedo en casa y no me tengo que levantar temprano'. Porque antes tenía que ir a la radio, pero ahora voy día por medio".



Luego, Cathy se refirió a la convivencia que incluye también a su hija Tiziana y a su novio, Lucas Mattei: "Estamos los cuatro todo el día juntos y la casa como que se vuelve asexuada. El Ova estuvo que se colgaba de las paredes con el tema de Oriana (N del R: quien contrajo coronavirus y se recuperó), pero ahora está más relajado".



Para concluir con humor sarcástico, Catherine Fulop afirmó: "Al principio estuvo chévere estar en casa para estar más juntos, pero ahora es como que. . . 'Basta, mi amor, necesito mi independencia'."

Fuente: Paparazzi