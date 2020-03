Floppy Tesouro en cuarentena en EEUU y a la espera de ser repatriada

La pandemia de coronavirus obligó al mundo a tomar recuados para frenar el contagio y que así aumente la propagación de la enfermedad. Varios paises ya decidieron cerrar sus fronteras y, por ende, hay unos cuantos argentinos que quedaron varados en el extranjero por este medida. Una de ellas es Floppy Tesouro, quien desea regresar a suelo argentino, junto a su familia desde Miami, Estados Unidos.



En medio de sus vacaciones en Beaver Creek, Colorado, la modelo se topó con las nuevas normativas para impedir el avance del virus y sus planes se vieron frustrados, ya que de forma preventiva cerraron las pistas de esquí y restaurantes.



Junto con su pareja, Rodrigo Fernández Prieto, y su hija, Moorea, decidieron adelantar la agenda y trasladarse hacia Miami donde tienen varios amigos y desde que llegaron a la nueva ciudad buscan cómo regresar a su tierra natal. "Acá es como nuestra segunda casa, pero queremos volver a nuestro hogar y cumplir con la cuarentena", expresó la panelista de "Incorrectas" en diálogo con Diario Show.



"De Colorado nos íbamos a Las Vegas, pero cancelamos ese destino por el coronavirus y vinimos para Miami antes de lo previsto", lamentó Floppy. La panelista viajó hacia Estados Unidos a principios de marzo, antes de que el efecto del COVID-19 fuera mundial.



Su prioridad ahora es "volver al país" ya que en la ciudad balnearia "hay desabastecimiento en los supermercados. Hay pocos desinfectantes, no hay papel higiénico ni alcohol en gel", describió. "Somos 11 en la familia y estamos viendo cuándo pegamos la vuelta a Buenos Aires. Esperamos la posibilidad de que salga algún vuelo", admitió.



El primer vuelo de Aerolíneas Argentinas previsto desde Estados Unidos se programó para este miércoles, pero Floppy no lo abordó.



"Estamos en contacto con la aerolínea para volver cuando haya posibilidad, así que apenas podamos, volvemos", reveló y aclaró que su familia se encuentra "sana y salva". Además, aseguró que su pequeña se tomó bien la situación, aunque "no tiene dimensión" de lo que sucede.



"A Moorea le explicamos la situación, lógicamente, lo más didáctico posible y está bien. Lo tomó bien. Es chica, si bien entiende, no toma dimensión. Dice que hay que cuidarse del coronavirus", manifestó.



En cuanto a cómo vive sus días en el país gobernado por Donald Trump contó que "los centros comerciales y restaurantes están cerrados. Hay tranquilidad en la calle, hay poco movimiento y la gente toma todos los recaudos necesarios".

Fuente: Diario Show