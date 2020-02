Una participante "escrachó" a Guido Kaczka: "Vos no te pagabas nada"

Anoche Bienvenidos a bordo contó con la presencia de Paola, una participante que reveló parte del pasado juvenil de Guido Kaczka. La mujer recordó los años en los que el conductor frecuentaba algunos boliches y lo mandó al frente con un dato muy preciso.Paola se presentó para jugar con las categorías y cuando el conductor le leyó su consigna, protestó porque era demasiado difícil. Mientras Guido comentaba a favor de la participante, la mujer le preguntó: "Guido, ¿no te acordás de mí?".El conductor se sorprendió y Paola continuó: "Hace 22 años que nos conocemos, pero, bueno, vos conoces mucha gente". Guido confesó que no la recordaba y le preguntó dónde vivía para hacer memoria: "Soy de Villa Ballester pero te conocí en 'Coyote', ¿te acordás? En San Miguel", respondió la participante, y agregó: "Ibas siempre. ¿Te acordás cuando hacías de cieguito en una novela?", dijo, en referencia al personaje que el conductor interpretó en "Verano del '98".Guido admitió que conocía ese boliche, y al ver que podría haberse cruzado con Paola, le preguntó un poco preocupado: "¿Te puedo hacer una pregunta? De verdad me decís, eh. Paola, ¿yo te encaré?". La participaste respondió que no y el conductor respiró aliviado: "Por ahí me está cubriendo por algo, o yo pasé alguna vergüenza, la verdad que no tengo problema".Para ayudarlo a recordar y dejarlo tranquilo, Paola contó que solamente se veían en el boliche y bailaban mucho. Sin embargo, reveló un detalle que tomó desprevenido al conductor: "Nunca te pagabas nada, eso sí". Guido se tomó el comentario con humor y se mostró arrepentido de haber abierto esa puerta al pasado. Al final, el conductor la terminó llamando "mi compañera de boliche". Fuente: (LaVoz).-