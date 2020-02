Teresa Parodi hizo brillar Federal y dijo: "Somos nación chamamecera"

"Los pueblos nos encontramos en la música"

Entre las presentaciones más esperadas se encontraba la de Teresa Parodi, quien participó de la gran fiesta chamamecera que baila todo el Litoral."Este festival representa a la música de la región, profundamente, como tantos otros. Hay gran respeto por lo heredado y también por las nuevas generaciones", aseveró a, TAl mismo tiempo afirmó que ella no puedo definirse "como chamamecera aunque hago chamamé". Y agregó, "siento que para el chamamecero es una religión"., resaltó.Además, lAcotó que "se ponen de modo determinados modos de pensar la música, pero la cantidad de público que hay acá y toda la gente que concurre a los festivales de la región demuestran que no es tan así. Es decir que la gente sabe defender en estos espacios su música".apuntó. Y remató: "no hay que oponerse a nada, habrá otras músicas que están de moda, hay que dejar que sucedan, pero al mismo tiempo, en espacios como este, hay que sostener lo que pensamos y sentimos como pueblo, con la música".