Súper diosa a los 51: Actriz mostró su rutina de gimnasio y fotos en la pileta

Viviana Saccone (51) demostró que no hace falta salir de casa para mantenerse en forma.La actriz se armó una rutina corta pero efectiva puertas adentro. A través de Instagram, posteó un video haciendo bíceps, muy concentrada y dejándolo todo. Y aclaró que la constancia es la base para un cuerpo tonificado."Una rutina pequeña cada día ayuda un montón. No hace falta matarse una vez cada tanto, sino llevar una rutina casi a diario (yo intento un mínimo de cuatro veces por semana) y puede ir de 20 a 45 minutos", explicó.También, supo mostrarse haciendo glúteos con pesas en los tobillos. Y habló de los beneficios de estar en movimiento."Me gusta encontrar siempre un momento en el día en el que pueda hacer ejercicio. Si sos de los que siempre encuentran una excusa para no arrancar, cambiá tu perspectiva y empiezá a hacer ejercicio viéndolo como un momento para divertirte, para aliviar el estrés y para desconectarte. El objetivo es que el ejercicio se convierta en un hábito divertido", cerró.