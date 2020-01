Las vacaciones de Nati Jota para olvidar los malos tragos de 2019

A la última parte de 2019 la pasó mal. A la ruptura de su historia de amor con el rugbier Bruno Siri, el hombre que le había arrancado las declaraciones más románticas que recuerde el mundo de la farándula en los últimos años, Nati Jota le sumó la melancólica despedida de Redes, el programa que condujo durante un buen tiempo.Hace unas semanas la joven reflexionó que "mejor no hago balances porque el mío da para el o . . .".Es que hace exactamente un año compartía su período de vacaciones con su novio y todo hacía presagiar la convivencia, pero sobre el fin del año pasado, llegó la ruptura.Trascartón sobrevino su salida de Redes, el programa de ESPN que la volvió una cara popular después de que el mundo digital le diera un nombre propio. "Cada una de las cosas que me pasaron en la vida en los últimos 5 años está marcada por el programa, las buenas y las malas, o la lloré o la reí también ahí mismo. A pesar del dolor, me voy agradecida y feliz de haber estado. No quiero forzar lo cursi, pero entró una nena y se fue una mujer".Ante todo ello, se tomó unas vacaciones para olvidar los malos tragos que le dio la vida. Primero anduvo por los Estados Unidos: se fue a Miami, donde empezó a broncear su cuerpo, a despejar su mente y a retemplar su corazón. Y después en la Argentina, donde de a poco va completando toda esa faena.