Nora Cárpena habló después del accidente que sufrió en un cementerio

Nora Cárpena está instalada en Mar del Plata para trabajar en la temporada de verano y aprovechó la oportunidad para ir a visitar los restos de sus familiares que descansan en el Cementerio de La Loma. Sin embargo, vivió un fuerte accidente que la derivó de urgencia a la clínica más cercana.



Acompañada de una amiga, la actriz decidió acercarse hasta el cementerio para recordar a su padre, Homero Cárpena, a su madre, Heydée Larroca y a su esposo, Guillermo Bredeston.



Pero mientras les dejaba un ramo de flores a sus seres queridos, un trozo del techo de mármol se desprendió y cayó de impacto sobre su cabeza provocándole serias heridas y profundos cortes en el cuero cabelludo.



Rápidamente fue trasladada a una clínica en donde la cosieron y le hicieron una serie de estudios para descartar mayores agravios, pero tuvieron que suspender las funciones de Mentiras Inteligentes para no forzar a Nora a realizar esfuerzos, a pesar de que la panelista de Incorrectas quería presentarse en el teatro.



Luego de ser atendida, Cárpena se mostró públicamente y habló con la prensa sobre lo sucedido: "Tuve un accidente que pudo haber sido gravísimo. Me parece que todavía no me quieren del otro lado. Había ido a llevar unas flores, porque están mi marido y mis padres en la bóveda familiar de toda la vida, porque mi padre era marplatense".



Y conmovida por la situación, agregó: "Esta cosa de tradición de señora grande de ir al cementerio con mis florcitas. Y había un mármol muy grande y de golpe estalla y caen pedazos. No sé cómo cayó porque yo estaba cerrando la puerta".



En un diálogo con La Nación, la actriz resumió que su accidente "pudo haber sido una tragedia, pero fue un susto con suerte", y además recordó detalles del momento: "Había ido con una amiga a llevarle flores a los restos de mis padres y a las cenizas de Guillermo, y de golpe me vi bañada en sangre, ya que el mármol me cortó una arteria".

Luego de las radiografías, Nora Cárpena tuvo el permiso de volver a su hogar, aunque deberá someterse a otra serie de estudios durante los próximos días para descartar por completo cualquier anomalía: "No tuve pérdida de conocimiento, si no, seguro que quedaba en observación".



Y fiel a su estilo gracioso y lleno de humor, la actriz apuntó: "El tema ahora es que como me tuvieron que cortar parte del pelo me quedó como un buraco en la cabeza y así no puedo salir a la calle. Estoy pensando salir tapada con una capelina o con un bouquet de flores".