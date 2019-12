Publicó una foto con su bebé y muchos elogiaron sus atributos físicos

Agustina Cherri fue mamá hace sólo dos meses. Lo que ha sorprendido a sus seguidores es que la actriz se mostró en sus redes sociales como si su cuerpo no hubiera sufrido ningún cambio y posteó una foto en la que su cola aparece en primer plano.En la imagen se la observa luciendo una malla enteriza en animal print. El ángulo de la foto más la posición de la actriz dejan en claro que Agustina no ha tenido problemas para volver a su cuerpo de siempre luego del embarazo. Junto a la foto, Cherri escribió: "Bienvenido verano. Acampada serán mis días".La publicación acaparó más de 50.000 "me gusta" y cientos de comentarios elogiándola y felicitándola. "Uffff mamita", "Mamita hermosa!!!!! ", "Sos de otro planeta! La única que se debe poner así de bomba después de tener un bebé" "Naaaa!! Posta te queda así la malla??" fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidoras y seguidores.