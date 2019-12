Wanda Nara mostró la mansión donde vive: "My home in Paris"

Wanda Nara es mánager de su marido, el futbolista Mauro Icardi, y explora diferentes negocios, como son su participación en el programa de tevé italiano Tiki Taka o su faceta de empresaria tanto de ropa como de labiales.Pero, se sabe, que a la par que desempeña sus tareas y se ocupa de la crianza de sus cinco hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, nacidos de su pasado matrimonio con Maxi López, y Francesca e Isabella, las nenas que tuvo con Icardi, a Wanda le encanta mostrar y mostrarse en las redes sociales.Cada día la rubia deleita a sus millones de seguidores con detalles de su vida privada. Si no es su look, es su vestidor, sus zapatos, un viaje y si no es alguna nueva adquisición, ya sea una cartera, un reloj o un auto. Ella siempre tiene algo para mostrar. Y en este caso fue su lujosa mansión en París.