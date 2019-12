Sabrina Garciarena habló de la intimidad con Paoloski, embarazada de tres meses

La semana pasada, Sabrina Garciarena (36) y Germán Paoloski (45) confirmaron que están esperando su tercer hijo. La actriz y el conductor ya son padres de León (5) y Beltrán (2) y ahora esperan una niña.



Feliz con su presente familiar, Sabrina habló en el programa radial Modo Sábado de la dulce espera: "Los primeros meses me sentí muy mal. Dije 'puede que sea una niña porque me sentía dada vuelta y con los otros no me había pasado'. Me sentía fatal, no tenía energía... Pero después del tercer mes me empecé a sentir bien, como siempre".



Y agregó: "Es nena y es una bendición. Estábamos felices con los varones, pero es una sorpresa divina... Igual, este es el último embarazo que voy a tener".



Atenta a las palabras de Garciarena, la conductora le preguntó: "¿Durante el embarazo te ponés más pasional o con los dos chicos en la cama le decís a Germán salí de acá?". Y ella contestó: "Por suerte no le digo 'andante, no te quiero ni ver'. Me pasa más cuando lo tengo al bebé. Tiene que ver con las hormonas y con que el otro sigue con su vida, no le pasó nada".



En el plano más íntimo y sexual de la pareja, Sabrina agregó: "Los embarazos me pegan bien. Es verdad que es difícil tener a dos criaturas en la cama; tenés que buscar tus momentos. Pero nos pasan las dos cosas que yo creo fundamentales en una pareja, que el amor está y la pasión está presente desde siempre".