Catherine Fulop contó los secretos de belleza que la mantienen como una diosa

Catherine Fulop, a sus 54 años, sigue siendo una de las figuras del espectáculo más bellas y con el mejor cuerpo.Recientemente, la venezolana develó todos sus secretos para verse así de divina: "No hay una fórmula mágica para sentirse bien. Uno tiene que disfrutar de los lindos momentos, darse los gustos y a su vez compensarlo con la actividad física que más le guste", expresó a revista Caras."La clave está en alcanzar un bienestar integral. Mi cuerpo maduró en salud y juventud a través de mi búsqueda constante de hábitos saludables. Incorporé alimentos que te proporcionan antioxidantes, como algunas verduras o los jugos detox que me tomo a la mañana. Siempre asesorada por mis médicos, voy probando cosas nuevas que me hacen bien: como el ayuno intermitente o el método Clean de desintoxicación en tres semanas", relató la carismática conductora.La sensual actriz confesó ayudar este saludable estilo de vida con tratamientos de estética "Con mi doctor Damián Rozenberg, que aparece en el libro, trabajamos el equilibrio hormonal para sentirme mejor. También son fundamentales los tratamientos linfáticos, de radiofrecuencia y el cepillado en seco que me hago en Base Estética, que me activan el colágeno en las piernas y reducen la celulitis, que tengo y acepto porque tampoco me gusta ser obsesiva""Y trabajo mucho la espiritualidad para ir aceptando los cambios físicos del proceso de envejecimiento ya que todas las edades tienen su belleza", añadió Fulop."Después de tener a mis hijas (Oriana y Tiziana), me di cuenta que necesitaba un cambio en mi vida. A los treinta y pico noté que precisaba la ayuda de profesionales para alcanzar mi mejor versión física: primero empecé yoga, después fui a un médico homeópata y a una nutricionista maravillosa (Jackie Lekerman)", cerró.