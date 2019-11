Burlando reveló cómo reaccionó Darthés ante el pedido de captura internacional

Espectáculos El caso Juan Darthés fue tratado en un informe de la TV brasileña

La situación judicial de Juan Darthés se agrava. El viernes, la Justicia nicaragüense confirmó el pedido de captura internacional para el actor, acusado de abusar sexualmente de su excompañera de elenco, Thelma Fardín, en el año 2009. En tanto, dos días más tarde, la TV de Brasil, el país donde se encuentra refugiado desde hace meses, transmitió un informe con todos los detalles del caso, que fue visto por 50 millones de personas.Su abogado, Fernando Burlando, reveló en diálogo con Radio Mitre cuál fue su reacción luego de que Interpol emitiera una alerta roja que ordena su captura."Es una situación totalmente impensada. Nicaragua tiene un procedimiento muy inquisitivo, un procedimiento acorde a las características de ese país, cuyas ideas legales están totalmente alejadas desde el punto de vista republicano y democrático", comenzó Burlando.De esta forma, el abogado criticó el hecho de que el actor deba ser arrestado como parte del proceso para "acreditar su inocencia", y agregó: "Esto no tiene que ver con la cantidad de pruebas que tenga. Hay una debilidad probatoria de parte de quienes denuncian que es espasmódica, es realmente algo muy fuerte e injusto".Más tarde, Burlando volvió a criticar a la justicia nicaragüense, y sostuvo que la decisión contra su cliente fue "inesperada" y "poco seria". Además, tildó la denuncia de Fardín de "confusa" y afirmó que "la pericia no acusa a nadie". Al respecto, manifestó: "La justicia de Nicaragua y la Dra. Sandra Dinarte se maneja de una manera muy precaria. En Argentina usaríamos la palabra papelón. Esto es un tema muy político. Trasciende a Fardín y a Darthés. Están arruinándole la vida a un ciudadano con una pericia que ni siquiera lo menciona" .Por último, el abogado se evaluó el futuro de la investigación, y consideró que la Justicia está muy lejos de llegar a una sentencia. "Hay un proceso que va a demorar muchísimo tiempo. Estamos planificando qué nos depara. Esto fue difícil desde el principio e inesperado. Fue una bola que fue creciendo. No podemos dejar de mencionar toda esta movida filosófica, social y política", finalizó.