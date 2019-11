El caso Juan Darthés fue tratado en un informe de la TV brasileña

La televisión brasileña trató por primera vez el caso de la denuncia por violación de Thelma Fardin contra Juan Darthés, quien se encuentra en ese país desde diciembre del año pasado, donde se refugió del escarnio público y no tiene extradición., uno de los programas con mayor audiencia de, puso al aire un informe en el que se narró paso a paso la acusación de la actriz de 27 años sobre los hechos que afirmó vivir en 2009, se brindaron datos respecto al accionar de la policía local y contó con testimonios por parte de ella y distintas figuras del periodismo argentino, como por ejemplo, Jorge Rial, Ariel Wolman y Valeria Sampedro.El momento del magazine dedicado a Darthés abrió con la presentación de los dos conductores, Poliana Abritta y Tadeu Schmidt, indicando que el actor de 54 años está acusado de estupro por varias actrices argentinas.durante 2007 y 2008, contaba con pocos adultos en el elenco, y que uno de ellos era justamente quien hoy está denunciado por violación.En la recopilación de datos se explicó que Darthés -cuyo nombre verdadero es Juan Rafael Pacífico Dabul- es legalmente un ciudadano argentino y que nació en Sao Paulo, y se hizo referencia a uno de los datos más estremecedores de las acusaciones hechas por Fardin, Anita Coacci y Natalia Juncos: que todas revelaron que el actor les decía la misma frase: "Mirá cómo me ponés"."Ese es el artificio que utiliza para poner la responsabilidad en la víctima", sostuvo Thelma en diálogo con el programa brasileño, mientras que Rial señaló que la estrategia judicial del artista que es defendido legalmente por Fernando Burlando era denunciar por calumnias e injurias a las mujeres que lo acusaban para evitar que sigan tildándolo de abusador sexual.Fantástico se encargó de traducir el dramático video de Fardin mirando a cámara y contando su experiencia en el hotel de Managua, Nicaragua, en el que se hospedó junto con sus compañeros de Patito Feo en la gira internacional que hicieron durante 2009, y con el que le reveló al mundo su denuncia en la conferencia que brindó acompañada por el colectivo de Actrices Argentinas hace casi un año; y también se mostró la entrevista que Darthés le dio a Mauro Viale días después de ser denunciado, recordando cómo negó las acusaciones, que dijo que "ella fue quien se le insinuó" y que aseguró que iba a ir al país centroamericano.Luego de que Sabrina Cartabia, abogada de la denunciante, pidiese por que el Estado de Brasil coopere, se reveló en el informe que la policía local está colaborando tras haber recibido el pedido de alerta roja de la Interpol, aunque indicaron que no se sabe cuál será el destino final del caso.Antes del cierre, se detalló en cómo desde que se conoció públicamente la denuncia de Thelma, los llamados a la línea 144 contra la violencia de género aumentaron un 1400%, y Rial otorgó una dura declaración."Hay mucho machismo y no se le cree a la víctima", sostuvo el conductor de Intrusos (América), que aseguró que hasta hace algunos años era normal el toqueteo y ofrecer trabajo a cambio de sexo en los medios de comunicación. Por su parte, Sampedro, cronista de TN, remarcó la importancia de empoderarse y exigir por los derechos de las mujeres.