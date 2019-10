Calamaro sobre la muerte de Lucas Carrasco: "Lo condenó el odio al hombre"

Paraná Hallaron sin vida al periodista Lucas Carrasco

El periodista Lucas Carrasco fue hallado sin vida este domingo en el ingreso a su departamento, en la ciudad de Paraná. El 12 de septiembre pasado, había sido condenado a nueve años de prisión por "abuso sexual agravado por acceso carnal"."Lucas Carrasco... no lo puedo creer. Nos conocimos de estas redes, un agitador bohemio, encendido... No presumía de conducta precisamente... No fue un violador ni un delincuente. Muerto demasiado joven... QEPD", escribió el músico."Lucas... caramba, qué putada. Hay que decirlo, no era violador ni delincuente. Lo condenó la ley del hashtag... El odio al hombre, la estética del rencor. LA VíCTIMA CARRASCO... Sabemos que es así", agregó Calamaro.Cabe destacar que el periodista fue condenado en primera instancia por el tribunal unipersonal compuesto por la jueza Ana Dieta de Herrero por haber abusado sexualmente de Sofía Otero, de 27 años, por un episodio ocurrido en febrero de 2013.Ante los tweets del músico, muchos seguidores le salieron al cruce. "'No fue un violador'. ¿Posta Andrés?", le preguntó un hombre. "Es la víctima del delirio colectivo y lo sabemos. Lo condenó la ley del hashtag. El odio al hombre. Culpable de haber leído mas libros que la media. Condenado por relaciones consentidas", respondió el músico."No fue declarado culpable de violación, estaba en relaciones consentidas, pero borracho. Le acusaron de abuso. También lo condenó la ley del hashtag siempre funcional a la opinión pública. Una chica lo denunció por abuso en relaciones consentidas. Fue denunciado por una muchacha que tuvo relaciones consentidas. Lucas estaría trompa. El delirio es celebrar la muerte", completó Calamaro.