Hallaron sin vida al periodista Lucas Carrasco

Policiales El periodista Lucas Carrasco fue condenado a 9 años de cárcel por violación

El periodista y exbloggero kirchnerista, Lucas Carrasco, fue hallado sin vida en el ingreso a su departamento de calle Colón de Paraná, minutos antes del mediodía de este domingo.Un móvil del servicio de emergencias 107 lo halló en el pasillo que conduce a su vivienda, de cúbito ventral, con las llaves en la mano, pudo saber. Trabajaba en el lugar el personal policial y judicial realizando las pericias pertinentes."No soy un violador. La mera aparición de esa palabra es una situación vergonzosa. Puedo tratar mal a alguien o ser irrespetuoso, pero no cometer un delito", había manifestado.En Paraná, Carrasco colaboró en medios independientes e incluso editó una publicación y hacía un programa político de televisión. Después se fue a vivir a Buenos Aires. Se convirtió en un militante kirchnerista digital. Escribía su blog denominado "La República Unida de la Soja". Fue panelista de Duro de Domar (Canal 9), a donde llegó de la mano del productor Diego Gvirtz. Su salida del programa fue atribuida a la opinión que en junio de 2010, dio al aire sobre el ex ministro de Economía y ex vicepresidente, Amado Boudou.También protagonizó enfrentamientos y cruces en otros medios por los que pasó, entre los que se cuentan 6,7,8 (Canal 7), Radio América, Radio Nacional, y diario Crónica.Lucas Carrasco fue una verdadera celebridad Nac&Pop y en especial en ámbitos kirchneristas, donde tenía fuerte incidencia. La última vez que publicó en República Unida de la Soja fue en diciembre de 2016. Volvió a vivir en Paraná, donde edita el blog "Noticias Entre Ríos", reseñóTambién tiene espacio en Radio La Voz de Paraná, de mañana y de tarde. No obstante, su principal actividad la registra en el twitter @carrascolucas, desde donde nunca dejó de fustigar y descalificar a sus víctimas como así también a personalidades políticas, periodísticas y del gobierno."Vivo en Paraná. Bebo mucho. Fumo mucho. Leo mucho. Me gano la vida como periodista. Tengo pocos amigos y muchos enemigos", rezaba la descripción de la biografía del propio periodista en la red social de Twitter.