Catherine Fulop sobre su yerno, Paulo Dybala: "Lo odio"

Oriana Sabatini y Paulo Dybala están conviviendo en Turín, Italia, porque el joven integra el equipo Juventus. Pero la que no está muy contenta con esta relación es la mamá de la cantante, Catherine Fulop.



"Lo único que puedo decir es que Paulo fue quien trajo a Oriana a vivir a Europa. Le digo que lo odio", lanzó sin filtro la actriz.



Si bien esto lo dijo en tono irónico, la actriz ya no puede esconder cuanto extraña a su hija y lo difícil que se le hace tener lejos a Oriana: "Hace poco cumplieron un año de relación y, francamente, inicialmente cuando ella se vino, pues quería matarme. Cuatro meses sin verla fue mucho. Fue una fase pesada", expresó en una entrevista con el diario Sport.



Esta no es la primera vez que Cathy manifiesta su malestar por esta situación ya que cuando se conoció que su hija decidió irse a vivir a Italia, Fulop reconoció que tenía miedo de que la carrera de su hija se "frene" por su nueva relación: "Que Dybala me cuide la nena y que se venga a jugar a la Argentina".



"Ella (Oriana) tiene una carrera prometedora en Argentina y esto da miedo de que la frene, espero que ella pueda encontrar la manera de hacer las dos cosas, continuar con su carrera y con el amor. Pero bueno, son jóvenes y es lindo que vivan el amor. Ojalá que disfruten", concluyó la actriz en una entrevista radial en aquel momento.