Jimena Barón se hizo un nuevo tatuaje y explicó su significado

Jimena Barón sumó un nuevo tatuaje a los varios que ya se ha hecho. La exitosa actriz y cantante mostró el diseño que se realizó en su antebrazo izquierdo a través de su cuenta en Instagram y aprovechó la oportunidad para explicar su particular significado."Me tatué un planeta y prefiero creer que soy más de allá que de acá, donde no queda otra que coexistir con giles, y we", escribió Barón en la red social, junto a dos emojis alusivos.Acaso como una suerte de catarsis por cosas que le sucedieron en su vida, el posteo de la artista, quien se encuentra en plena gira de La Cobra, su segundo álbum, alcanzó más de 180.000 "me gusta" y cientos de comentarios de sus fans.Lo cierto es que el planeta en cuestión se suma a los ya varios diseños que la cantante y actriz tiene distribuidos a lo largo de su cuerpo, como la lengua de los Rolling Stones que lleva en un glúteo.Sin embargo, ninguno de ellos supera la anécdota que tiene con el de unas letras chinas que se hizo en la parte baja de su espalda y que ella misma se encargó de revelar."¿Qué significa el tatuaje de la parte baja de la espalda?", le consultó años atrás una de sus seguidoras sobre el símbolo con el que marcó su piel hace algunos años.La respuesta, sincera y desopilante a la vez, sorprendió no solo a la usuaria en cuestión sino a los más de 6 millones de seguidores que tiene en sus redes sociales."Postres. Me chamuyó el de la Bond Street. Fui a China el año pasado y me dijeron que me tatuaron postres", aseguró Barón, haciendo alusión a un viaje que hizo en septiembre de 2017, cuando estaba en pareja con Juan Martín del Potro y se enteró del error que tenía el tatuaje.Además, la ex subcampeona del Bailando luce un dibujo de la cobra que da título a su nuevo disco, un corazón que comparte con su hermana, la palabra "Amor" en la parte izquierda de su pecho y "Morrison", el nombre de su hijo, entre otros.