Mariana Nannis habría enviado foto y mensajes "hot" a Claudio Caniggia

Las acusaciones de los últimos días de Mariana Nannis a Claudio Caniggia, que incluyen el flagelo de la violencia de género, tienen una curiosa respuesta.



En el programa El diario de Mariana aseguraron que la defensa del ex futbolista va a pedir la insania mental de la mediática y se sustentan en mensajes que ella le habría enviado después del programa de Susana y después de su polémica participación en la TV italiana.



Según informaron, Caniggia asegura que, un día después de estar en el living de Susana, Nannis le mandó una foto hot y le dijo "tomá viagra y vení".



Después, al día siguiente de la participación de Nannis en la TV italiana, le habría escrito: "Te quiero c. . . , siempre vas a ser mi esclavo". Caniggia habría respondido brevemente al primer mensaje y no al segundo.

Fuente: Rating Cero