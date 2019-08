Polémica, cruce y nuevas fotos hot: Sol Pérez le contestó a Anamá Ferreira

Sol Pérez contó hace unas semanas que tenía muchas ganas de meterse en política. Enseguida le llovieron las críticas y la más dura fue Anamá Ferreira quien dijo: "No me parece que haga política. Ella tiene que trabajar con lo que sabe hacer, explotar más su manera de ser. Que le enseñe a las mujeres ejercicios, algo así. Ella tiene que hacer películas como en su momento hizo Mónica Gonzaga, que era famosa por el c.... Sol Pérez era famosa por el c...".La ex chica del clima no se quedó en silencio y respondió: "La verdad es que estoy un poco cansada ya de la misma historia. Arranqué laburando a los 19 años, pasé por un millón de laburos para estar donde estoy hoy y si hay algo por lo que me hice conocida fue porque supe entender y aprovechar el momento, no por si era linda o fea cola. Pasé por Combate con la misma cola, no la pegué y me fui sin ser conocida. Además: ¿No puedo mostrar el c... y ayudar a la gente?"; sentenció.