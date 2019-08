Floppy Tesouro se desnudó totalmente frente al mar y lo mostró en una foto

"Hagas lo que hagas hazlo con pasión", sugirió hace algunas semanas Floppy Tesouro. Y en las últimas horas puso al rojo vivo las redes sociales al mostrarse totalmente desprovista de ropa, frente al mar. Y junto a la imagen expuso una serie de sugerencias haciendo un juego con cada una de las letras de la palabra CONSTANCIA."Concéntrate; Olvida tus límites; Nutre tu cuerpo; Siente tu fortaleza; Toma el riesgo; Alcanza tus metas; Noquea tus miedos; Cultiva hábitos; Ignora lo negativo; Asume el reto", escribió.El fin de semana, Tesuro fue noticia porque Virginia Gallardo contó una divertida anécdota que vivió junto a ella y un reconocido jugador de fútbol del cual no quiso revelar su identidad. Según reveló en el programa PH Podemos Hablar, el futbolista quiso levantarlas a las dos en el mismo momento y quedó en evidencia mientras ellas estaban juntas de gira."Lo conocí en un boliche, yo no sabía quién era, pero es súper conocido y él hizo que lo supiera de todas las formas habidas y por haber. Muy facherito", empezó contando. "Pasó el tiempo, coincidimos con Floppy en un trabajo mientras hacíamos gira, creo que estábamos en Mendoza, y ella me contó que estaba saliendo desde hacía un tiempito con alguien. Ella sí llegó a tener algo, yo no", recordó mientras se reía junto a sus compañeros."Él terminó la temporada afuera, ella si lo conocía y a mí me quería levantar, y se nota que lo primero que hizo al llegar al país fue 'mensaje para todos y todas'", lanzó. "Justo yo estaba con Floppy, dormíamos juntas y estábamos tomando mate", recordó sobre los mensajes del futbolista famoso que les llegaron a las dos. "El tema fue la respuesta. Nos sacamos una selfie y le puse 'acá de gira con una amiga'. ¡Nunca más!", concluyó entre risas.