El "pacto financiero" de Mica Viciconte y Fabián Cubero antes de convivir

Mica Viciconte dio un pasito más y se mudó a la casa que su pareja, Fabián Cubero, comparte con las tres hijas que tuvo con Nicole Neumann. Y si bien la relación avanzaba a paso firme, antes de la mudanza decidieron hacer un acuerdo de convivencia para aclarar varios puntos y evitar malos entendidos.



Y ahora, por primera vez, la pareja contó en qué consiste el "pacto" durante su visita al programa de Susana Giménez. "La realidad es que a mí no me gusta vivir de arriba", comenzó diciendo Micaela. Y rápidamente, Fabián se atajó: "Pará, porque este comentario me deja como una rata ¡y yo no soy ninguna rata! Me están matando. Explicá esto".



Viciconte detalló el acuerdo económico que hizo con su pareja antes de mudarse. "Soy una mujer independiente. Por más que él sea mi pareja, yo tengo mi laburo y tengo mis gastos. Entonces le dije 'me mudo, pero quiero aportar'. Hicimos un acuerdo en el que comparado a lo que él pone, lo mío es mínimo, pero yo me siento bien, me siento cómoda y puedo invitar a mis amigos porque soy parte de ese departamento. Algunas veces sí me hice la bol. . . con la luz y eso y lo paga él, ja ja. No es que hay algo estricto", explicó.