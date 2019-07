Flor Vigna reconoció que tuvo un affaire con su coach de baile

En medio de rumores de romance y justo después de que debutara en el Bailando su ex novio, Flor Vigna confirmó que tuvo un affaire con Matías Napp, su coach en el programa conducido por Marcelo Tinelli.La actriz y conductora lo contó en diálogo con el ciclo Los Ángeles de la Mañana, cuando le indicaron que fue vista junto al bailarín "encapuchados en Córdoba y Armenia": "Sí, es cierto".En ese sentido, agregó: "No hay nada entre nosotros pero sí, nos confundimos en un momento. Después quedamos en que no, en que queríamos priorizar el laburo. Yo estaba también medio inestable de la cabeza por todo esto de que Nicolás empezaba el Bailando y como que arrancaba una novela, entonces totalmente freezamos", agregó al respecto.Como era de esperar, el ciclo también buscó la palabra de los otros protagonistas de esta historia, Nico Occhiato y Matías Napp."Está en todo su derecho y realmente le deseo lo mejor. No tengo mucho para opinar. Me parece perfecto, ella está soltera y puede hacer lo que quiera y lo que le haga bien", indicó Occhiato.Consultado acerca de sus sensaciones por estar compartiendo trabajo con su ex pareja, el conductor de Tenemos Wifi indicó: "No nos cruzamos todavía. No es que ensayamos en el mismo lugar ni nada"."La mejor, yo de Flor no tengo nada que decir, así que tranquilo" dijo. El lunes se reencontrarán cara a cara cuando coincidan en la sentencia del Bailando.Por su parte, el otro protagonista de esta historia, el coach de Vigna, manifestó: "Es tal cual dice Flor, son cosas que pasan y ahora a seguir concentrados en el laburo. A dejar de lado eso que pasó"."La verdad que nos dimos cuenta que no tenemos que ir por ese lado, tenemos que ir por el lado de lo laboral. Así nos está yendo muy bien, a full", agregó al respecto.Asimismo, evitó responder cuando le preguntaron qué es lo que más le gusta de ella: "No voy a contestar esas preguntas. Yo soy el coach, me gusta cómo trabaja, su predisposición a la hora de trabajar y ensayar, cómo está mejorando en el baile"."Hacen linda pareja", le dijo el cronista. "Con Facu, con Facu sí, hacen muy buena pareja, me encanta. Me encanta cómo bailan los dos, hay mucha química entre ellos y eso es lo importante", contestó, en referencia a Facundo Mazzei, el partenaire de la actriz en el certamen."Ya fue, es pasado, ya está", insistió en su posición al respecto. Y negó haber tenido este romance al mismo tiempo que Vigna estaba en pareja con Ochiatto: "Jamás, jamás hay que hacerlo. Nadie tiene que hacerlo. No está bueno".