Conmoción por la muerte de excampeón de Cuestión de Peso: Qué dijo Cormillot

Alberto Cormillot está muy conmovido por la muerte de Maxi Oliva, el ganador de la primera edición de Cuestión de peso. El joven ingresó al reality en 2006 con 215 kilos y se consagró campeón tras haber bajado 100. Sin embargo, en los últimos años hizo un efecto rebote y su balanza llegó a marcar 400.Luego de salir vencedor hace más de una década, el exparticipante demandó a la clínica del Dr. Cormillot y al programa, pero luego se retractó y aceptó volver. En los últimos meses estuvo haciendo un tratamiento en el centro médico mencionado pero abandonó hace algunos días porque quería pasar más tiempo con su familia. Este sábado se conoció la noticia de su deceso.El médico reconoció que con este tipo de pacientes el riesgo de muerte es muy alto: "Hay toda una movida de que no hay por qué estar en contra de la gordura, que hay que aceptarla. Y es una pavada. Uno no está en contra de los diabéticos, pero está en contra de la diabetes. Dicen: 'Está gordito y no tiene nada'. Y sí, ¡tiene! ¿Se va a morir ahora? No, si es joven no. Pero después de los 40 o 50 años tendrá problemas de salud, se empezará a deteriorar su calidad de vida. Vivirá cinco o diez años menos que el resto de la gente. La obesidad está entre las primeras causas de muerte. Hay que aceptar a todo el mundo, tenga lo que tenga".También resaltó que el sobrepeso afecta a cerca de 2500 millones de personas en el mundo. "Tiene que ver con el estilo de vida que se lleva ahora: el tipo de comida, el sedentarismo, el dormir menos, la depresión, el estrés", sostuvo.