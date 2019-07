Murió Maxi Oliva, el primer ganador de "Cuestión de Peso"

Maximiliano Oliva, conocido por haber sido el ganador de la primera temporada de, falleció este sábado a causa de una nueva recaída por los problemas de salud que le ocasionaban su obesidad.En 2007, participó y ganó la primera edición del programa, entonces conducido por Andrea Politti. Durante el concurso mantuvo una disciplina que lo ayudó a cambiar hábitos y logró perder 100 de los más de 200 kilos con los que había ingresado al reality. Eso le valió consagrarse el ganador del certamen.Sin embargo, diez años después de su gran logro, una recaída extrema lo obligó a Maxi a volver a pedirle ayuda a la producción de. debido a que había alcanzado los 400 kilos y no podía salir de su casa.Postrado en su cama durante dos años debido a su enfermedad, ese 2017 intentó salir adelante una vez más. También sorprendió el dramático trabajo de rescate que hicieron bomberos, cuerpo civil y un un equipo médico para sacarlo de su casa de Lomas del Mirador.La triste noticia del fallecimiento del ex participante la confirmó Lorna, la fanática de Susana Giménez, quien también participó del concurso. "Lamento dar la noticia de que falleció un excompañero de @cuestiondepeso. Maxi Oliva, el primer ganador del programa. Maldita obesidad, enfermedad que lamentablemente padezco, que se cobró una vida tan joven y por la que no se pudo hacer nada a pesar de todo lo que se lo ayudó", escribió en Twitter.