Laurita Fernández se refirió a los rumores de embarazo

Un fuerte rumor empezó a circular este lunes por la mañana: Laurita Fernández estaría embarazada y junto a Nicolás Cabré estarían esperando su primer hijo. Recordamos que el actor es padre de Rufina (5), fruto de su relación anterior con Eugenia Suárez.



"Estarían esperando su primer hijo juntos Laurita Fernández y Nicolás Cabré. Es un embarazo muy reciente, y por lo general los protagonistas no suelen oficializarlo hasta que se cumplan los tres meses y medio", dijo el periodista Tomás Dente en Nosotros a la mañana.



Y ante el revuelo que se armó, la actriz y bailarina aclaró la situación desde las redes: "Gracias por sus mensajes buena onda! Pero No estoy embarazada. (O por lo menos aún yo ni me enteré) Besos!!! ??", escribió en su cuenta de Twitter.



Sin embargo su mensaje no acalló por completo el rumor de dulce espera y, en nota con El Diario de Mariana, Fernández ahondó un poquito más en su desmentida.



"¿Están buscando un bebé?", le preguntó el notero a Laurita. Y ella aclaró: "No, por el momento no. Se están tomando los cuidados necesarios, pero uno nunca sabe cuándo será el momento. Yo siento que en el corto plazo, no. Tengo ganas de hacer otras cosas antes. Todo se irá dando a su tiempo".