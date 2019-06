La "Coca" Sarli y la frase que nunca dijo: "¿Qué pretende usted de mí?"

Isabel Sarli protagonizó más de 30 películas, en su mayoría dirigida por Armando Bo, y en todas estuvo ligada al erotismo, el sexo y las escenas muy osadas para la época.La frase más recordada fue: "Canalla, ¿qué pretende usted de mí?", que se adujo pronunció en la película "Carne", pero en realidad, nunca dijo ese texto.Sin embargo, el acervo popular y el mito que la propia imagen de Sarli en la pantalla creó durante generaciones, motivaron que esa frase fuera atribuida a la actriz.Pero lo cierto es que en la escena en donde Sarli -en el papel de una empleada de frigorífico- está en un camión a punto de ser violada por "El Macho", interpretado por Romualdo Quiroga, dice "Canalla, se va a arrepentir toda la vida de lo que hace".En la película "Y el demonio creó a los hombres" (1960), que también dirigió Armando Bo, Sarli le dice en un momento: "¿Por qué me persigue? ¿Qué pretende de mí?".Incluso, para el guión del video "La Argentinidad al palo" de la banda Bersuit Vergarabat, el periodista Jorge Lanata -quien lo escribió- rastreó las películas y hasta consultó con Víctor Bo (hijo de Armando) y la propia Sarli para chequear por qué en los filmes no estaba esa frase, y fue porque nunca la pronunció.Por ese motivo, le pidieron a "Coca" Sarli si podía grabar esa frase, que en el film original no existió nunca, para colocarla en la parte final del video.