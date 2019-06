Emilia, la entrerriana que "está como naciendo" pero "recalienta" con su música

Tiene carisma, belleza y talento, pero ella cree que tuvo mucha suerte. Con más de un millón de seguidores en Instagram, Emilia, la ex cantante de Rombai, inició su carrera solista y con solo un tema, "Recalienta", ya tiene un súper hit en YouTube.La joven de Nogoyá habla de este gran momento que vive. "Estoy como naciendo. Contenta con este comienzo, y lo que pasa con 'Recalienta'. La verdad es que ha tenido una gran repercusión, en los boliches suena, algunos seguidores hacen covers, no me esperaba que fuese tan fuerte".Acerca del primer gran paso en su carrera, expresa que "Rombai ha sido un gran trampolín con el que aprendí muchísimas cosas, y tenía que pasar lo que pasó para poder continuar sola", analiza en diálogo con Teleshow.El hecho que menciona, que provocó su salida del grupo de cumbia pop, fue el final de la relación que tenía con Fernando Vázquez, creador y líder de la banda."Con todo el trabajo era muy complicado y decidimos que lo mejor era que cada uno tome su camino musical. Así que cada uno con lo suyo. Nos pareció lo más sano. Se nos complicaron las cosas. Empezamos a salir un tiempo después de que entré a Rombai. Nos confundimos, sabíamos que no era lo mejor, pero cuando el corazón manda no hay nada más que hacer. Yo lo quiero mucho y fue un gran compañero para mí. Ya no estamos juntos, terminamos en octubre del año pasado. Siento que fue en el momento indicado, que tenía que estar enfocada 100% en mi carrera, él también en la suya".Ante tanta repercusión, con sus 22 años, todo puede resultar abrumador, pero Emilia advierte: "Un poco se complica, pero yo me tomo mi momento, porque si no me volvería loca. Mi cable a tierra es mi casa, mi familia, mis amigos. Cuando estoy en mi casa en Nogoyá la ayudo a mi mamá con las tareas cotidianas, mi papá es panadero y también lo acompaño en el negocio, y voy al parquecito a tomar mates con mis amigas, como lo hice siempre".La artista recuerda que su carrera inició de casualidad, cuando comenzó a subir covers a su cuenta de Instagram. Allí la vio Fernando, y el resto es historia. "Siempre doy ese consejo. Hay chances para la gente que estamos lejos de Buenos Aires gracias a las redes sociales. La música que hago es para ser feliz. Es lo que quiero lograr en cada persona".