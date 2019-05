Fardín, al abogado de Dhartes: "Duelen los ovarios escuchar a estas bestias"

Espectáculos Darthés dio una nueva versión sobre la violación denunciada por Thelma Fardin

Ocurre que de ser cierto lo que afirma Burlando, la ley en Nicaragua avalaría a su defendido, ya queEnojada por esas aseveraciones del letrado, Thelma habló:, arrancó.Acerca de otros dichos cuestionables de Burlando, donde dijo que "no siempre un 'no' en una mujer es un 'no'. A veces hay 'no' que son 'sí'", había dicho. "Hemos hecho un avance muy grande, pero es impresionante como todavía hay representantes de cierto sector de la sociedad que tienen la posibilidad de hablar. Pero debemos entender y cuestionarnos como feministas, que representan a muchos y tienen impunidad para decir estas cosas", respondió la actriz.Es fundamental tener la posibilidad de hablar", destacó cuando le preguntaron si se arrepintió de la denuncia por todo lo que se le vino en contra. Y redobló la apuesta: "Duelen los ovarios escuchar estas bestias decir este tipo de cosas con una impunidad brutal, pero sí hubo un cambio y una evolución", siguió Thelma."La exposición es brutal, injusta, sangrienta y dolorosa, pero a la larga yo termino protegida. Burlando es un representante más de un factor de la sociedad. Como lo es mi abusador. Pero, explicó Fardín agradecida al Colectivo de Actrices y a gran parte de la sociedad que le tendió una mano.Aunque después fue subiendo el tono en sus declaraciones y dijo queAnte la consulta de Manguel, destacando todo lo que sufrió la actriz después de haber hecho público el acontecimiento, Fardín dejó en claro que no se arrepiente de haber denunciado a Darthés, más allá de las situaciones que tuvo -y tiene- que atravesar.Por eso Burlando interpreta cosas de mis dichos que en Nicaragua por suerte entendieron de manera diferente. Allá él con su conciencia si puede dormir tranquilo, aunque entiendo que es su trabajo", cerró indignada.