Natalie Weber no sabía qué ponerse y optó por deleitar a sus fanáticos

En medio de la polémica en la que está envuelto su marido tras los partidos entre Boca y Vélez, Natalie Weber hizo gala de su espectacular figura y posteó en las redes sociales un par de fotos que dejaron boquiabiertos a sus seguidores."No sabía qué ponerme y me puse en bo. . . ", escribió y cosechó más de 50.000 me gusta en pocas horas.Hace poco, la morocha declaró acerca de su pareja: "Somos un fuego permanente. ¡Vivimos en llamas! Por suerte nosotros no caímos en la monotonía, porque apostamos mucho a la pareja. De hecho, dos veces por semana tenemos nuestro momento de salir a cenar, para que no siempre sea lo mismo"."Él todavía se mete en la ducha cuando entro a bañarme, después de entrenar. Me encanta que me sorprenda. Como en la cocina, que es más difícil, porque los nenes andan dando vueltas por la casa. Buscamos nuestros momentos en medio de nuestras responsabilidades laborales y parentales", reveló."La cola y los ojos es lo que más me elogia. Pero es súper celoso. Le cuesta bastante, y por eso no suele mirarme mucho. No me molesta, no me hace planteos, pero es algo que no le divierte mucho. Estamos juntos hace 10 años, y durante 7 u 8 me tuvo toda para él, con mis hijos, adentro de casa. Y de repente, que vuelva a trabajar es como que de a poco se va acostumbrando. Pero no es un tema de discusión entre nosotros, por suerte. Cuando lo veo un poco raro le pregunto qué le pasa, y me dice que está un poquito celoso. Y ya está, queda en la nada", contó Natalie.