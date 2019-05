Operaron a Mirtha Legrand: El resultado fue "satisfactorio"

Espectáculos Mirtha Legrand suspendió su programa por un problema de salud

Tras haber suspendido su tradicional programa, la actriz y conductora Mirtha Legrand fue internada y sometida a una operación por una obstrucción intestinal.El nieto y productor de la diva, Nacho Viale, a través de Twitter: "La intervención a la que fue sometida la Sra. Mirtha Legrand ha finalizado con resultado satisfactorio. Ella se encuentra muy bien. ¡Muchas gracias a todos!"Unos minutos antes de la dos de la mañana el nieto de Mirtha se retiró del centro médico donde la conductora se halla internada y, en diálogo con TN, dijo: "El viernes tuvo fiebre y después se sintió bien. El sábado hizo su programa perfecto y hoy a la mañana (por el domingo) se despertó con dolor. Entonces le dijimos que no hiciera el programa y vino a hacerse unos estudios".Según su relato, los profesionales le realizaron una ecografía, una tomografía y una radiografía y, al ver los resultados, decidieron operarla. "Siempre estuvo al tanto de todo. Ahora está perfecta, hasta recién estaba despierta en un cuarto común y está descansando", contó.La "Chiqui" había suspendido su clásico programa y había informado que sufría "una gastroenteritis aguda" y, aunque había aclarado que "el cuadro no reviste gravedad", finalmente los médicos descubrieron que se trataba de una obstrucción intestinal.Legrand ya había hecho el programa del sábado por la noche con fiebre, pero en esta ocasión, un cuadro los problemas de salud le impidieron poder hacer el de este domingo."Buenos días a todos. Con sumo pesar, les tengo que comunicar que se suspende la edición de hoy del programa ´Almorzando con Mirtha Legrand´. El motivo es que padezco una gastroenteritis aguda y si bien el cuadro no reviste gravedad, estoy obligada a guardar reposo durante unos días. En la medida que me reponga, estaré al frente de los programas la semana que viene. Gracias", había publicado la propia artista en su cuenta de Twitter.Momentos antes, "Nacho" Viale había anunciado la suspensión de la emisión que va por El Trece."Se comunica que se suspende la edición de hoy del programa. El motivo es que la Sra Mirtha Legrand padece una gastroenteritis aguda y si bien el cuadro no reviste gravedad, la obliga a guardar cama por unos días", había señalado su nieto en un tuit en su cuenta, en la que luego escribió un segundo mensaje que decía que Legrand se reincorporará en la medida que se recupere.Para este domingo iban a ir como invitados los actores Luis Brandoni, Betiana Blum, Nicolás Francella y Peto Menahem, la abogada Ana Rosenfeld y el cantante Rodrigo Tapari.Ante la suspensión de la emisión, EL Trece emitió las películas "La profesora de Inglés" y "Amor eterno".La diva de los almuerzos faltó muy pocas veces a lo largo de los 51 años de televisión.Una de las primeras fue cuando murió su marido, Daniel Tinayre, en octubre de 1994, tras una hemorragia gastrointestinal proveniente de una complicación de Hepatitis B.Otra de las ausencias de la "Chiqui" fue en 1999, cuando un problema de salud por una fuerte gripe la dejó afuera de la conducción y el programa, que entonces se emitía por el canal América, lo condujo su hija Marcela Tinayre.En 2014, ya por El Trece, Legrand estuvo varias semanas ausente tras sufrir una fractura de tibia y peroné por un accidente doméstico y debió ser operada, por lo que fue reemplazada por su nieta Juanita Viale.Y en mayo de 2015 sufrió una fuerte disfonía y la emisora de Constitución pasó una película.