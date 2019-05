Mirtha Legrand suspendió su programa por un problema de salud

Después de realizar su programa de este sábado, Mirtha Legrand junto a su producción decidió este domingo no hacer su clásico almuerzo. El anunció fue realizado esta mañana desde la cuenta de Twitter de su productor Nacho Viale."Se comunica que se suspende la edición de hoy del programa. El motivo es que la Sra Mirtha Legrand padece una gastroenteritis aguda y si bien el cuadro no reviste gravedad, la obliga a guardar cama por unos días", afirma el escrito. Nacho aclaró en un segundo tuit, que Mirtha se reincorporará en la medida que se recupere."Está bien, pero ayer ya hizo su programa con fiebre y como viene con una gastroenteritis, mejor que haga reposo. No es nada grave", comunicó ael productor y nieto de la conductora.La figura de El Trece se sometió a estudios médicos durante el sábado y lo hará también el día lunes.En tanto, desde la cuenta de Twitter oficial de Mirtha, se publicó un mensaje en primera persona para dejar en claro los motivos de su ausencia al programa de este domingo.