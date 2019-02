Video: Sol Pérez se enfureció en un fuerte cruce Javier Milei

A Sol Pérez (25) si la buscan, la encuentran. Y esta vez el culpable fue Javier Milei (48), quien invitado al programa Gente opinando (Net TV, a las 14.15), la trató de "chorra" y "violenta", entre otros polémicos calificativos, e hizo que ella abandone el estudio luego de un tenso cruce al aire.La discusión comenzó en medio de un debate cuando la panelista cuestionó algunos conceptos del experto en finanzas y éste le respondió sin filtro: "Vos me querés manotear el bolsillo".Entonces, ella lo apuró al aire: "Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué te crees más que el resto?". "Yo no me creo más que nadie", le contestó el invitado."Sí, me llamaste chorra y que te quiero manotear el bolsillo y no sabés cuánto cobro ni cuánto tengo en el mío... y me dijiste que no estoy preparada para discutir y el que no está preparado para discutir sos vos...", le dijo en la cara la ex "chica del clima".

En ese momento, Milei opinó que ella tenía "un montón de errores conceptuales" e intentó explicarle su teoría acerca del capitalismo: "Te propongo que veas mi reciente charla TED...", arrancó diciendo.Pero Pérez lo interrumpió en medio de su descargo: "No te estoy preguntando de tu charla, te estoy preguntando a vos... ¿por qué te crees más que el resto?"."Te estoy contestando por qué estás equivocada, si pudieras escuchar, abrir la cabeza... no abrís la cabeza entonces, parece que lo que entra de un lado sale del otro... no dejás terminar, por eso no entendés, porque no escuchás", arremetió el economista.Para ese entonces, la platinada ya demostraba fastidio en sus expresiones, pero le dio una segunda chance a Milei y cuando éste habló de la moral y el respeto, explotó ante las cámaras: "Ah, cagamos, si vos sos el respeto... me voy a retirar, los dejo"."No, lo que pasa es que en tu ignorancia no entendés que las propuestas que vos hacés son tremendamente violentas", le contestó el también autor de varios libros de finanzas."Me trataste de chorra", le repitió la panelista y él la mandó a leer a varios autores de referencia. "¿Quién te dijo a vos que yo no leo?", le preguntó ella.En ese momento, David Kavlin intervino a favor del invitado y terminó por enfurecer a su compañera. "Para poder discutirle a Milei haría falta una cierta cantidad de conocimientos", dijo el periodista."Chicos, esto es un horror. Me voy a retirar. No puedo creer esto. Prefiero irme a mi casa, de verdad, los dejo. Que compartan la mesa con gente capacitada para hablar con ellos", anunció Pérez ante todo el panel, Milei y Kavlin incluidos, y abandonó el estudio.Luego de ese tenso momento al aire, la también vedette de Nuevamente juntos y estudiante de Derecho volvió al piso y aclaró: "No podés estar en una mesa donde te están tratando de ignorante, que no tenés capacidad para discutir... si este hombre se está postulando para algo me pone muy contenta que la gente se dé cuenta de que no puede escuchar".La discusión siguió al aire, pero el programa llegó a su final por lo que la figura de revista siguió con su descargo en Twitter."Es un violento y sin argumentos. Hizo que me apuntaba con un arma, como no podía justificar que no quiere pagar impuestos pero después va y lo atienden médicos recibidos en la UBA. Te dice chorra, burra. Por Dios", opinó la panelista en el comentario de un seguidor que la defendió en esta pelea.Y siguió: "Me fui porque yo puedo discutir con un payaso como Milei, lo que no voy a permitir que un compañero mío como David me falte el respeto. Hay algo básico en el panelista y es no menoscabar a un compañero"."Un ser no pensante @JMilei. Acá van los RT de este misógino, odia a las mujeres, y más si podemos pensar. ¿Te olvidás que vos te hiciste conocido por vaca bueno, vaca mala? Ja, ja, ja...", agregó enojadísima Sol al mostrar repudiables tweets que compartió Milei en su cuenta de Twitter sobre su persona y en alusión a un apodo (vaca mala) del economista.Y completó: "Más que economía tenés que ver si alguien te enseña a respetar a las mujeres, asqueroso @JMilei".En tanto, también se cruzó con un escritor que salió a defender a su par. "Hay que recordarle al tarado este que @JMilei se hizo conocido por hablar del sexo tántrico y de si acababa o no, se paseó por todos los programas hablando de eso, no de economía eh. @AgustinLaje", indicó la platinada. Fuente: (Clarín).-