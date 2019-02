Néstor Fabián recordó la partida de Violeta Rivas: Su último suspiro

El 23 de junio de 2018, el mundo del espectáculo perdía a una verdadera estrella: Violeta Rivas . Ana María Francisca Adinolfi, actriz y cantante de gran popularidad, fallecía a los 80 años por una patología en los riñones y en la sangre. Además, Rivas padecía de Mal de Alzheimer.Néstor Fabián, su compañero inseparable, su pareja por más de 50 años, siempre mantiene vivo el recuerdo de su esposa, y cuando visitó el programa Implacables volvió a aludir a los instantes que vivió junto a ella, desde el momento en que iniciaron su noviazgo en 1964.Asimismo, Fabián también hizo hincapié en cómo fueron los últimos días de Rivas, cuando el Alzheimer ya se encontraba avanzado. "Fue muy difícil. A veces le daba un beso y ella me decía 'cuidado que nos ve la gente'. Es tremendo. Había momentos en los que estaba todo bien. Los jueves cenábamos con un grupo de amigos y ella cantaba conmigo, correctamente, sin problemas. Pero después, en otra oportunidad, directamente no se acordaba de nada, no quería comer y la teníamos que llevar al dormitorio", reveló."Algunas veces era agresiva. Digo esto por otras personas que están mirando y tienen este problema. Muchas veces son agresivas, pero a mí no me hacía absolutamente nada. Se desconectó totalmente un mes antes [de morir]", añadió el artista, quien relató cómo fueron esos últimos momentos. "Ella no quería que la tocaran y le costaba respirar. Aparecieron todos los médicos, yo estaba al lado. En un momento respiró, tomó aire y dijo: 'Me muero'. Se quedó ahí. Es la primera vez que cuento esto", concluyó Fabián.Recordemos que el año pasado, el actor visitó Intrusos, donde contó cómo hace para convivir con la ausencia de su esposa, con quien contrajo matrimonio en 1967. "Todo el día tengo amigos, permanentemente. Hoy no pude dormir, pero solo por pensar en cosas buenas, y en todo lo que padeció Violeta en el último tiempo". Fuente: (La Nación).-