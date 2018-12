Periodista de la TV pública se casará con un conocido arquero de fútbol

Se conocieron casi por casualidad, en julio de 2017, precisa y curiosamente el Día del Amigo, y con apenas mirarse sintieron que eran el uno para el otro. La relación entre el futbolista Diego Rodríguez (29) y la periodista Daniela Katz (28) tiene todos los condimentos para que se transforme en un guion de cine. Los primeros pasos, esos en los que dos personas se conocen, los dieron de manera apresurada, tal vez apostando a ese flechazo del día que se vieron y que quedaron perplejos. El arquero se encontraba en Buenos Aires pero debía viajar a Rosario para sumarse a Central. Tenían tan sólo dos semanas para apostar y lo hicieron.Transcurrió el semestre cargado de amor, y un llamado del fútbol japonés una vez más los puso en apuros. En enero de este año, el Ruso partió rumbo a Japón, para sumarse al JEF United. "Desde que se fue a Japón, justo ahí, arrancó mi odisea. Los dos hicimos un esfuerzo muy grande para intentar llenar los espacios que quedan. Mis días pasan por irme a dormir a las dos de la mañana, que es la hora que él llega de entrenar y podemos charlar tranquilos, y después levantarme como una campeona como si nada. La tecnología nos ayuda en estos casos. Hacemos videollamadas, llamadas normales, audios. . . todo sirve para sentirnos cerca. Lo fui a ver tres veces, pero se hace difícil, el viaje es muy largo", contó.De antemano, supieron que no iba a ser una relación más. Por sus respectivos trabajos, porque ninguno de los dos estaba dispuesto a dejar su carrera para ir detrás del otro, se iban a tener que acomodar a las circunstancias que se presentaran. "Los dos sabíamos, desde el primer momento, que no éramos una persona más en la vida del otro, y que si apostábamos a esto sabiendo de las complicaciones que íbamos a tener, íbamos a ir para adelante, porque los dos buscamos exactamente lo mismo, entonces, decidimos hacer el esfuerzo. Sabíamos que con confianza y estar presentes en nuestra relación se iba a sostener y fortalecer. Si pasamos todo esto pasa cualquier cosa. La confianza es clave para mantener una relación a distancia, y la tenemos, si no la hubiera tenido, hubiera cortado la relación apenas se fue a Japón", publicaCon la liga japonesa finalizada, Rodríguez aterrizó en Argentina para ayudar a su novia con los últimos preparativos para la boda, que se llevará a cabo el 22 de diciembre. Si bien ya tienen casi todo listo, siempre quedan algunos detalles por resolver antes del gran día, cuando pisen en altar. "Cuando me lo propuso, me sorprendió. Fue en mayo, cuando viajé para allá. Salimos a caminar por una playa cerquita de Shiva, que es donde él está viviendo, y me miraba, no me decía nada, hasta que en un momento me dice: '¿Te querés casar conmigo?'. De más está decir que le dije que sí. En ese momento supe que es la persona que quiero que me acompañe por el resto de mi vida".