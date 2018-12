Emotivo mensaje de Luciana Salazar a su hija Matilda por su primer año

Desde que Matilda llegó a su vida, Luciana Salazar (38) está dedicada de lleno a la beba que le robó el corazón y que le cumplió el sueño de ser mamá. Orgullosa de su rol más importante, la modelo compartió compartió una emotiva carta en el día en el que su pequeña cumple su primer añito."Feliz cumple Matilda, mi vida, mi chinita, mi todo. Pensar que hace 1 año estabamos todos en USA esperándote con tanto deseo y amor. Naciste a las 2.17 am de un 15 de diciembre en Sarasota. Llegaste para llenarme de luz en un momento muy triste que estábamos viviendo. Algún día mamá te contara esta historia (tu historia). Cuando te vi eras pura ternura con esos ojitos chinitos que encandilaban y con esos cachetes rojos para comérselos a besos. Nos enamoraste a todos, sos pura luz y ternura", escribió Luli en Instagram junto a tiernas postales de Matilda con un sombrerito que tenía el número 1 en él."Después de tanto sufrimiento y dolor, Dios me premió con vos para siempre. Sos perfecta en todo sentido, siento que no le puedo pedir mas nada a la vida, sólo agradecer", agregó, sin dar detalles sobre si aquella época de angustia estaba relacionada a su exrelación con Martín Redrado (57).Por último, Salazar cerró su texto con un deseo especial: "Quiero que seas feliz y todos los días me ocupo de que así sea. Por suerte llegaste en un momento del mundo, donde las mujeres cada día demostramos que somos mas fuertes y luchamos por una igualdad de derechos. Mi deber es hacer de vos una mujer valiente, fuerte y con valores. Te amo eternamente hija mía, que seas inmensamente feliz".