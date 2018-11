Vicky Xipolotakis: "Salvador tendrá tres nacionalidades"

Ya había fecha: si los cálculos no fallan, va a nacer el 27 de diciembre. Ya se sabía el sexo: las ecografías dicen que viene un varón. Ya estaban decididos los nombres: Salvador Uriel, ambos con alguna connotación religiosa en el medio. Definido todo eso, aún quedaba una duda. Una incógnita: dónde iba a nacer el primer hijo de Victoria Jesús Xipolitakis (32). Ella quería tenerlo en la Argentina, rodeada de los suyos y acompañada por amigos y familiares. Su esposo, el mega empresario Javier Naselli (53), deseaba en cambio que el nene llegara al mundo en los Estados Unidos.



El padre de la criatura está radicado en Nueva York, donde atiende sus negocios vinculados al mundo de las finanzas, y pretendía trasladar a todo el clan de la mediática para que la acompañara en un alumbramiento que imaginó sucediendo en la Gran Manzana. Finalmente, el interrogante se develó: se "impuso" la posición de la futura mamá y Salvador Uriel Naselli Xipolitakis será argentino.



Vicky tiene fecha de parto para el 27 de diciembre. Si no hay modificaciones (de esas que suelen suceder en los primeros embarazos) ese día, o el anterior, se internará en el Sanatorio Otamendi, donde nacerá su bebe. Investigó, y allí, cree ella, tienen el mejor servicio de obstetricia y neonatología del país. Por eso lo eligió. Serán, siempre que se cumplan los pronósticos médicos, días muy vertiginosos para la modelo y actriz. El 22 cumple años la mamá, el 23 ella, el 24 es Nochebuena, el 25 Navidad, el 27 tiene fecha de parto y entre el 31 de diciembre y el 1 de enero se celebran las fiestas de Año Nuevo. Por eso también quiere estar acá, y aún no sabe cuándo pegará la vuelta. Salvador Uriel, como está dicho, tendrá tres nacionalidades: la argentina por nacer aquí, la estadounidense pues el padre hará los trámites para que tenga los papeles, y griega, por parte de la madre.

Fuente: Paparazzi