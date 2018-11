Matías Bertolotti presentó a su novio en TV y reveló cómo empezó la relación

El meteorólogo de TN Matías Bertolotti presentó a su novio, Gabriel Kordich, con quien lleva cinco años de relación y tiene planes de casamiento."A Gabriel lo conocía por redes, y un día lo invité a venir al Prende y Apaga, que hacíamos con Sergio Lapegüe por TN. En ese momento, él estaba en pareja. Pero al tiempo vi que en un estado puso que estaba separado, y ahí comenzamos una relación", contó el meteorólogo en el programa de Ángel de Brito.

Hace unos días, publicó en Instagram una imagen de los anillos de compromiso. "Nunca pensé que iba a tener tanta repercusión. A mí me cuesta medir el tema del alcance de las redes", manifestó. Dicho eso, admitió que no son todas rosas con las reacciones de los usuarios de las redes sociales: "Siempre hay algún comentario... Pero yo siempre fui muy tranquilo con este tema. A la persona que no entiende, yo no la agredo ni pretendo que me entienda", declaró.La boda está prevista para el año próximo. "Estamos viendo para octubre, que es el aniversario, pero están las elecciones", dijo Matías.