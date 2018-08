Los disfraces de Nicole Neumann y otras confesiones íntimas

Nicole Neumann le dio un puntaje de 9,50 a la importancia que tiene el sexo en su vida, y aunque aseguró que ahora nunca tiene relaciones en la primera cita, una vez rompió esa regla con "un artista internacional. Yo era más chica".



También reveló que usa juguetes sexuales, que "el tamaño importa" porque no anda "con chiquitas" y que se disfraza en la intimidad. "He usado de enfermera, de cupido erótica. Tenía uno de mucamita. El disfraz lo usás cuando pasan los años", expresó. Luego llegó el momento de la pregunta más incómoda. "¿Con quién tendrías sexo? Con Jorge Lanata, Donald Trump o Pampita", quisieron saber los entrevistadores.



Y Neumann no anduvo con vueltas: "Con Pampita", dijo en una entrevista con Jey Mammon, en el personaje de Estelita, y con Alessandra Rampolla en el teatro Regina, la modelo confesó abiertamente sus gustos sexuales..